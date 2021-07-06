Konya'da arkadaş cinayeti sanıkları suçlamayı kabul etmedi - Son Dakika

KONYA'da su tahliye kanalında cansız bedeni bulunan Hulusi İnan'ı (42), içki içtikten sonra dövüp öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan arkadaşları Arif Gül (29) ve Bilal Yarar'ın (31), 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanmalarına başlandı. Sanıklar, İnan ile kavga ettiklerini ama öldürmediklerini söyledi.

Hulusi İnan'ın cansız bedeni geçen yıl eylül ayında Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İnan'ın en son olaydan 3-4 gün önce Arif Gül ve Bilal Yarar ile mahallede alkol alıp, kavga ettikleri belirlendi. Gül ve Yarar, döverek öldürdükleri İnan'ın cesedini su tahliye kanalına attığı iddiasıyla tutuklandı.

'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM'Arif Gül ve Bilal Yarar, 'kasten öldürme' suçundan Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Bugün görülen duruşmaya 2 sanık bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, Hulusi İnan'ın eşi, çocukları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıklardan Arif Gül, olay günü Hulusi İnan ve Bilal Yarar ile birlikte içki içtiklerini söyledi. Gül, savunmasında, "Hulusi, alkolün etkisiyle önce Bilal'e daha sonra da bana küfretmeye başladı. Evine bırakmak istedik. Evini hatırlamıyordu. Onun telefonundan eşini ve kızını aradık. Telefona bakan olmadı. Küfrediyordu sürekli. Daha sonra olay yerine gittik. Bilal, Hulusi'yi aşağıya indirdi. Küfürleri yediremeyince baldırına 2 kez tekme attım. Daha sonra Bilal maktulü dövmeye başladı. Hulusi yerdeydi. Ayağıyla kafasına vuruyordu. Ben engellemeye çalıştım. Bir insan ölsün istemedim. Bilal su kanalına doğru çekiyordu. Sonra onu, kızarak geri yola doğru sürükledim. Orada Bilal ile tartıştık. Oradan uzaklaştım. Onun öldüğünü 2-3 gün sonra öğrendik. Oğlu Ramazan, Bilal'i arayıp 'Babam nerede?' diye sorunca olay yerine gidip baktık. Cesedi görmedik" dedi.'ŞAKA YAPIYOR SANDIM'Suçlamaları kabul etmeyen Bilal Yarar da, ifadesinde "Olay günü Hulusi beni arayarak 'Beni al' dedi. Evinin yakınından bir yerden aldık. Birlikte içerek dolaşıyorduk. Marketten cips gibi yiyecekler aldık. Sonra onun evinin bulunduğu mahalleye gittik. Ben evini bilmediğimden bulamadım. Daha sonra da o sarhoş olduğu için evini tarif edemedi. Kızını ve eşini aradım. Açan olmadı. Araç içerisinde gezerek içtiğimiz için Saman Pazarı bölgesinde, çalışan kadınlarla konuşmak istedi. Biz de bıraktık. Kadınlar bunu istemeyince küfrederek geri geldi. Oradan ayrılıp olay yerine doğru gittik. Yolda bize küfürler ediyordu. Olay yerine gittik, dere kenarına. Beni araç etrafında kovalamaya başladı. İlk başta şaka yaptığını düşündüm. Yanağına yumruk attım. Arif de kemerle 3 kez vurdu. Sonra beni yine kovaladı. Ayağı kayıp düştü. Birkaç tekme vurdum. Sonra alkolün etkisiyle kanala atmak istedim. Arif engelledi. 'Yapma çoluğumuz çocuğumuz var' dedi. Ben de durdum. Sonra, yüzüne su vurarak ayılttık. Arif ile tartıştık daha sonra araca binip oradan ayrıldık. Olaydan 2 gün sonra da oğlu beni aradı eve gelmediğini söyledi. Arif ile birlikte olay yerine gittik. Sadece ayakkabısını bulduk. Hulusi bizi şikayet etmesin diye ayakkabısını dereye fırlattım" ifadesini kullandı.'BABAMI BİLEREK ÖLDÜRDÜLER'Duruşmaya katılan Hulusi İnan'ın oğlu Ramazan İnan, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim babam alkolik bir adam değildi. Küfürbaz hiç değildi. Babamı bilerek öldürmüşler, şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından Bilal Yarar ve Arif Gül'ün tutukluluk hallerinin devamına, bölgedeki plaka tanıma sistemi kayıtlarının incelenip, kullandıkları aracın yer ve zamanın tespit edilmesiyle adli tıp raporunun incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.