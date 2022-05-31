Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

31.05.2022 11:23
Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa G. ile maktul Mehmet Ali Güçlü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Sefa G, olay günü maktulün kullandığı araçta tartışmaya başladıklarını, tartışmanın kısa sürede şiddetlendiğini iddia etti.

Tahliyesini ve beraatini isteyen Sefa G, "Maktul bana bıçakla saldırdığı için ben sadece kendimi korumak istedim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Buğra Büyükağaçcı da maktulün yanında bıçak bulunması ve sanıkla maktul arasında daha önce yaşananlar nazara alındığında, olayın meşru müdafaa kapsamına girebileceğini savundu, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide 16 Aralık 2021'de, hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bulunan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlemiş, şüpheli Sefa G. kiralık bir araçla kaçmaya çalışırken yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Ali Güçlü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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