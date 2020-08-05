Konya'da artan vaka sayısına rağmen tedbirlere uyulmuyor - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son verilere göre, günde yaklaşık 250-300 kişiye koronavirüs tanısı konuyor. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyumadığı görüldü. Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.