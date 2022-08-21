Araçtaki diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çarpma sonrası başından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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