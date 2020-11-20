Konya'da asayiş ve Covid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Konya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 kişiye işlem yapılırken, aranan 29 şahıs yakalandı. Covid-19 denetimlerinde ise 159 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda bin 84 adet uyuşturucu hap, 2 bin 100 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında, 28 adet gümrük kaçağı elektronik ürün,5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 17 kişiye işlem yapılırken, fuhuş ve çeşitli suçlardan aranan 29 kişi de yakalandı.

Polis ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ise 159 şahsa maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı. - KONYA