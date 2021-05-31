Üye Girişi
Konya'da "aşı ikna ekiplerinin" yoğun mesaisi sürüyor - Son Dakika

Konya'da "aşı ikna ekiplerinin" yoğun mesaisi sürüyor

31.05.2021 11:00
Konya'da

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, aşı sırası gelen vatandaşlara telefonla ulaşarak rehberlik ediyor.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, aşı sırası gelen vatandaşlara telefonla ulaşarak rehberlik ediyor.

Aşı sıraları geldiği halde randevu oluşturmayan ve aşılarını yaptırmayan vatandaşlar ile görüşen ekip, onların tereddütlerini gidermeye çalışıyor.

Ekip, aşı sırasının geldiğinden haberi olmayan ya da nasıl randevu oluşturacağını bilmeyen vatandaşları yönlendiriyor.

Hemşire Ayşe Kaya AA muhabirine, aşı ikna ekibinin çok kısa zamanda aşılamayı gerçekleştirmek için kurulduğunu belirtti.

"Bugüne kadar görüştüğümüz 100 kişide 2 ret aldık"

Kaya, çalışmanın "Aşı reddi varsa ikna edelim" düşüncesinden yola çıktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ekip kurulduğunda, çabalarımıza rağmen aşıyı reddedenlerin sayısının çok yüksek olacağını düşünüyorduk. Bugüne kadar görüştüğümüz 100 kişide 2 ret aldık. Aşıya ikna etmek için aradığımız her vatandaşın, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını fark ettik. Aşı hakkı olduğunu bilmiyor, başvuru yapacağı merkezi bilmiyor. Biz de onlara bu anlamda bir omuz verdik. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştık, aşıya ulaşma yollarını anlatarak en kısa sürede aşılanmalarını sağladık. Onların ihtiyacı aslında ikna değilmiş, ilgiymiş, bilgiymiş. Onlara ilgimizle ve verdiğimiz bilgilerle ışık tuttuğumuza inanıyorum. İlgimiz yetti onlara."

Aradıkları vatandaşa aşı hakkı olduğu halde neden aşı yaptırmadığını sorduklarını aktaran Kaya, aşı sırası geldiğinden haberi olmayan ya da nasıl randevu alacaklarını bilmeyen vatandaşlarla karşılaştıklarını söyledi.

Kaya, aşı olmayı reddeden bir vatandaşla aralarında geçen konuşmayı şu şekilde anlattı:

"Neden aşı yaptırmadığını sordum. 'Çin'e güvenmiyorum.' diyen bir vatandaştı. 'Çin'den geldi, içinde ne var? Ağır metal var mı, beni kanser edecek bir şey var mı?' diyor. Kafasında o kadar çok 'acabası' vardı ki. Örnek olarak kendimizi verdim. 'Bakanımızla beraber bütün sağlıkçıların bu aşıyı olması sizler için güzel bir örnek olmuş olabilir mi?' dedim. Cevapsız kaldı. Kovid-19'un ilk salgın olmadığını, çok öncelerde tüberküloz olduğunu, verem aşısıyla gündemden kalktığını söyledim. Bebeklerimizi 2 aylıkken aşıladığımız, çiçek aşısı ile bu hastalığın da gündemden kalktığını anlattım. Şimdi bütün dünyanın uğraştığı, mücadele ettiği bir pandemi var ve bu da aşıyla ortadan kalkacak. 'Ya aşı olacağız ya da ömür boyu maskeyle sevdiklerimizden uzak; 'Birgün virüs bulaşırsa' diye korkuyla yaşayacağız. Hangisini tercih edersiniz.' dediğim zaman bir süre sessiz kaldı ve 'evet ben aşı olayım.' dedi."

"Sağlık Bakanlığı tarafından aranmak, ikna olmamda çok işe yaradı"

Aşı sırası geldiğini arandığı zaman öğrenen 54 yaşındaki Fatma İpek ise ilk etapta aşıya çok da sıcak bakmadığını anlattı.

İkna ekibinin aşının olumlu yönlerini anlattığını dile getiren İpek, şöyle konuştu:

"Aşı olmayı düşünmediğim halde Sağlık Bakanlığı tarafından aranmak, ikna olmamda çok işe yaradı. Aşının koruyuculuğunu, hastalığın tehlikelerini anlattılar. Bunları hep haberlerden duyuyoruz. Eşim aşı olmak istemiyordu, ben de ondan etkileniyordum. Eşimi de ikna edeceğim. Hemen eşim için de randevu oluşturacağım. Bundan sonra içim çok daha rahat."

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ayşe Kaya, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da 'aşı ikna ekiplerinin' yoğun mesaisi sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Metrobüsün üstüne tırmanıp gizlice yolculuk yaptı, bir de utanmadan kahkahalar attı Metrobüsün üstüne tırmanıp gizlice yolculuk yaptı, bir de utanmadan kahkahalar attı FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi

Son Dakika Haberleri
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:06 Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
10:59 Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
10:52 Kripto para yasasıyla vergi ve sermaye şartı geliyor
10:50 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi
10:44 Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış
10:43 İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı
10:40 Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı
Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:07
Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor         
11:06
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
Kripto para yasasıyla vergi ve sermaye şartı geliyor Kripto para yasasıyla vergi ve sermaye şartı geliyor         
10:52
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü         
10:15
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı         
09:32
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 11:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da "aşı ikna ekiplerinin" yoğun mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement