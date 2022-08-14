Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

14.08.2022 16:34
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobile çarptı.

Konya'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 3 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Ankara Karayolunun 66. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükür O. idaresindeki KHD 4492 yabancı plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ahmet Y. idaresinde 42 FY 544 plakalı otomobile, Hasan Ü. idaresindeki 42 FGS 42 plakalı otomobile ve Serhat N. idaresindeki 42 BBP 11 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde 42 FY 544 plakalı araçta bulunan Ayşe Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Y., Hasan Ü., Serhat N. ve ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında Tuz Gölü pembe renge büründü Tuz Gölü pembe renge büründü
Kaynak: İHA

Ankara, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki 3 araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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