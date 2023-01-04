Konya'da askeri araç tıra çarptı, 2 asker şehit oldu - Son Dakika
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Konya'da askeri araç tıra çarptı, 2 asker şehit oldu

04.01.2023 11:41
Konya'da askeri araç tıra çarptı, 2 asker şehit oldu

Konya'da sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan askeri araçtaki 2 askeri personel şehit olurken, 2 askeri personel yaralandı.

Konya'da sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan askeri araçtaki 2 askeri personel şehit olurken, 2 askeri personel yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya Adana Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya şehir merkezi istikametine seyir halinde olan askeri kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan ve sis nedeniyle başka bir kazadan dolayı yavaşlayan 42 ABV 596 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Karapınar ilçesinde görevli oldukları öğrenilen 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 askeri personel şehit olurken, 2 askeri personel yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 askeri personel ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Valilik'ten yetkililer, askeri yetkililer, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de kaza yerine geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Karapınar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da askeri araç tıra çarptı, 2 asker şehit oldu - Son Dakika

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