Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3) - Son Dakika

ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ

Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.

Uçağın kaza kırıma uğrama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.