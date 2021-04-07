Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3) - Son Dakika

Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)
07.04.2021 18:01
ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞKonya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi.
ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ
Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.
Uçağın kaza kırıma uğrama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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