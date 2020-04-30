Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Tırın çarptığı at telef oldu, kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere de vurarak yola devrilen tırın sürücüsü Berk, aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

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