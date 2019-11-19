Konya'da atık su konulu çalıştay başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) tarafından Konya'da eğitim atık su konulu eğitim çalıştayı düzenlendiği bildirildi.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Bayır Diamond Otel'de başlayan çalıştay beş gün sürecek.

Çalıştayın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Türkiye'nin su kaynakları açısından zengin bir yapıya sahip olmadığını ve su kaynaklarının akılcı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, atıksu arıtma tesislerini 2023 yılında Türkiye geneline kurmak. KTÜN ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi (AATSER) Projesini başlattık. Üniversitemiz projenin koordinasyonunu sağlayacak. Modüllerin oluşturulması açısından üniversite öğretim üyelerimizin yanında sektörden de katılımcılarımız var. Burada yapacağımız çalışma neticesinde önümüzdeki yıllarda atıksu arıtma tesislerini işletenleri eğitmek için bu proje sonucunda ortaya çıkacak olan eğitim dokümanlarını kullanmaya başlayacağız."

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Nas da, atıksu arıtma tesislerinde çalışan personelin niteliklerini düzenleyen bir mevzuatın ve bu personelin alması gereken eğitimlerin ve sertifikasyon sisteminin geliştirilmesiyle amacıyla projeye başlandığını kaydetti.

Çalıştayda söz alan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik de, dünyada su, gıda ve enerji konularının hayati bir anlam kazandığına dikkati çekti.

Çalıştaya Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Kuş, Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemil Sungur, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Karaman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, çevre ve şehircilik il müdürlüğü temsilcileri, öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.