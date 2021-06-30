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Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak - Son Dakika

Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak

30.06.2021 14:17
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak, System.String[]

Konya'da atıl arazilere yerli ve milli tohumlardan arpa ve nohut ekildi.

Konya'da atıl arazilere yerli ve milli tohumlardan arpa ve nohut ekildi. Ürünlerin hasadıyla elde edilen gelir Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılıyor. Konya'da gerçekleşen atıl arazilerin ekim uygulaması öncelikle Konya'nın Kulu ve Meram ilçesinde gerçekleşirken, projenin kısa zaman içinde genişleyeceği belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziyi üretime kazandırmak ve buradan elde edilecek geliri sosyal yardımda kullanmak üzere Türkiye'ye örnek bir çalışma yürütüyor. Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki araziye ekilen yerli arpanın hasadını gerçekleştiren Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tamamen susuz ortamda yetiştirilen arpadan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını, üründen elde edilecek gelirin sosyal desteklemede kullanılacağını söyledi. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak için öncelikle arazilerin envanterini çıkardıklarını, ardından il sınırları içindeki tüm arazilerde ekim işlemi yaptıklarını söyledi.

"Tarımda en önemli önceliğimiz yerli ve milli tohum kullanmak"

Başkan Altay, "Çomaklı Mahallemizde ilk ekimi 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirmiştik. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü tarafından geliştirilmiş 'Larende arpa' tohumunu kullandık. Ekim işlerini yaparken arazilerimizin hem hazırlanması hem gübrelenmesi hem de tohumun toprakla buluşturulması işlemlerinde bölgedeki çiftçilerimizden destek aldık. Böylece çiftçilerimizi de sisteme dahil etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Tamamen susuz ortamda ürün yetiştirildi, geliri sosyal yardımda kullanılacak"

Çomaklı'da hasat yapılan 700 bin metrekarelik alandan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını aktaran Başkan Altay şöyle devam etti: "Burada tamamen susuz ortamda bir ürün yetiştirildi. Böylece inşallah yaşamayız ama ağır bir susuzluk durumunda da bölgede yetişebilecek ürünle ilgili bir Ar-Ge çalışması yürütmüş oluyoruz. Bu yıl kuraklık şartlarından dolayı 200 kilogramlık bir rekolte beklentimiz var. Ürünler işlendikten sonra depoya sevk edeceğiz. Lisanslı depoda depolanacak. Ticaret Borsamıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum."

Başkan Altay, elde ettikleri ürünün tamamını sosyal yardımda kullanacaklarını, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşmaya, tarımda öncü olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Mahalle muhtarından Başkan Altay'a teşekkür

Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın katkılarıyla burada kuru tarım denemesi yapıldı ve arpa ektik. Cenab-ı Allah ne kadar yağmur verdiyse o kadar oldu. Herhangi bir sulama yapılmadı. Çok güzel de verim alındı. Burası atıl bir araziydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle verimli arazilere dönüştürdük. Buradaki ürünler sosyal yardımlarda kullanılarak tekrar geri dönüşü sağlanacak. Özellikle ilaçlamasında, gübrelemesinde mahallemizin insanlarının emeği var. O insanlar da ekonomiye katkı sağladı. Bölgemizin insanı faydalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Kurak dönemlerde ürün alabildiğimizi gördük"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Özen, atıl durumda bulunan tarımsal alanlardaki üretim yapılmayan yerlerde ürün ektiklerini belirterek, "Burada da kurak şartlarda arpa yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle yerli tohum kullandık. Çünkü mevsimsel olarak en kıraç ve kurak yıllarından bir tanesini yaşıyoruz. Burada en kıraç yıllarda verimimiz düşük olduğunda, ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlamamız gerektiği açısından bir deneme yaptık aslında. Şu an için kurak dönemlerde ürün alabildiğimizi gördük" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki 700 bin metrekare arazinin yanı sıra Kulu ilçesinde de yine atıl durumda bulunan 800 bin metrekare arazide nohut ekimi yaparak bölgeyi ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak
Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Ekim, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'da atıl araziler ekilip hasadı yapıldı, geliri vatandaşa aktarılacak - Son Dakika Ekonomi


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