ATV'nin park halindeki otomobile çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika

Konya'da ATV'nin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bir gencin kullandığı ATV türü motor, 9 Kasım'da, Sanayi Sitesi'nde seyir halindeyken bir iş yerinin önünde park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Kaza anının, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdığı anlaşıldı.

Görüntülerde, ATV sürücüsünün, motoruyla park halindeki otomobile çarparak savrulduğu, birkaç saniye önce iş yerine giren iş yeri çalışanınınsa kazayı, çarpma anında oluşan gürültü sonrasında fark ettiği, sürücüye yardım etmek için yanına gittiği görülüyor.

Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ise bir sandalyeye oturup, yaşadığı şoku üzerinden atmaya çalıştığı görülüyor.