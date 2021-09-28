Beyşehir'de bıldırcın avında kullanılan ses cihazları ele geçirildi - Son Dakika

Beyşehir'de Milli Parklar görevlileri tarafından avda kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin sahada yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimleri aralıksız devam ediyor.
Ekipler, gece saatlerinde sahada yürüttükleri av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan araçlardan 4 adet bıldırcın ses cihazı buldu. El konulan cihazlar imha edildi.
Öte yandan, denetimler esnasında usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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