Beyşehir'de bıldırcın avında kullanılan ses cihazları ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, gece saatlerinde sahada yürüttükleri av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan araçlardan 4 adet bıldırcın ses cihazı buldu. El konulan cihazlar imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin sahada yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Beyşehir'de Milli Parklar görevlileri tarafından avda kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

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