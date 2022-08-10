Avukatın kamu görev yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

KONYA'da avukat Adem Akyürek, Bursa'dan duruşmadan dönerken hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan 1399 lira idari para cezasını, kamu görevi yaptığını belirterek itiraz edip iptal ettirdi. Kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, "İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti" dedi.

Avukat Adem Akyürek'e, 04 Kasım 2021 tarihinde Bursa'daki duruşmasından Konya'ya aracıyla dönerken Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında bölünmüş yolda hız limitini aştığı gerekçesiyle 1399 lira para cezası kesildi. Akyürek, idari para cezasının iptali için Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Akyürek itirazında, avukat olarak kamu görevini yaptığını Bursa'da saat 09.00'da görülmesi gereken davanın saat 12.00'de gerçekleştiğini, ertesi gün 6 duruşma ve 2 uzlaştırma görüşmesi olduğunu ve bunlara hazırlanması gerektiği belirtti. İtirazı kabul edilen Akyürek hakkındaki idari para cezası iptal edildi.

Yaşadıklarını anlatan Akyürek, şunları söyledi: "04 Kasım 2021 tarihinde Bursa ilindeki duruşmadan Konya'ya dönerken Afyonkarahisar'ın Çay istikametinde iken 108 kilometre hızla gittiğim sırada esnada tarafıma bir idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bölünmüş yol tabir ettiğimiz yol. Buradaki hız limitlerini bir anda 70'e çekerek tuzaklama tabir ettiğimiz sistemle yazılan bir trafik para cezası tutanağı tebliğ edildi tarafıma. Bu tutanağa karşılık Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundum. İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti. İptal gerekçesinde de avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmaların saatinde alınması gerektiğini, duruşmaya yetişmesi gereken avukatın da hız yapabileceğini belirterek kararı iptal etti."'KARAR EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR'

Kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, "Yapılan hız da 108 kilometrelik bir hızdı. Afaki bir hız da değildi. Mahkeme tabii bu hızın düşüklüğünü de takdire binaen karar verdi. Bu karar, hukuk aleminde emsal teşkil edebilecek bir karar. Çünkü bölünmüş yollarda, kamu görevlisi olan avukatın yapmış olduğu hız tespitlerinde herhangi bir iptal yoktu bugüne kadar. Daha önceki kararlar hep emniyet şeridinin ihlali noktasındaki kararlar iptal edilmişti; ancak bölünmüş yollardaki tutanak ilk olarak kayda geçti. Ancak bütün kamu görevlileri, bu kararı emsal alarak yaptıkları hızdan dolayı cezalarının iptal edeceği anlamına gelmesin. Bu kendi özelinde değerlendirilmesi gereken, delillerinin kendi özelinde değerlendirildiği bir karardır. Dolayısıyla bu tam anlamıyla bütün kamu görevlilerinin yapmış olduğu hız ihlallerinde emsal teşkil edecek bir karar değildir. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Kendi özelinde, kendi geçerli bahaneleri olan bir karardır " diye konuştu.

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