Avukatın kamu görev yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Avukatın kamu görev yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

10.08.2022 17:16
Avukatın kamu görev yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

KONYA'da avukat Adem Akyürek, Bursa'dan duruşmadan dönerken hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan 1399 lira idari para cezasını, kamu görevi yaptığını belirterek itiraz edip iptal ettirdi.

KONYA'da avukat Adem Akyürek, Bursa'dan duruşmadan dönerken hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan 1399 lira idari para cezasını, kamu görevi yaptığını belirterek itiraz edip iptal ettirdi. Kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, "İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti" dedi.

Avukat Adem Akyürek'e, 04 Kasım 2021 tarihinde Bursa'daki duruşmasından Konya'ya aracıyla dönerken Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında bölünmüş yolda hız limitini aştığı gerekçesiyle 1399 lira para cezası kesildi. Akyürek, idari para cezasının iptali için Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Akyürek itirazında, avukat olarak kamu görevini yaptığını Bursa'da saat 09.00'da görülmesi gereken davanın saat 12.00'de gerçekleştiğini, ertesi gün 6 duruşma ve 2 uzlaştırma görüşmesi olduğunu ve bunlara hazırlanması gerektiği belirtti. İtirazı kabul edilen Akyürek hakkındaki idari para cezası iptal edildi.

Yaşadıklarını anlatan Akyürek, şunları söyledi: "04 Kasım 2021 tarihinde Bursa ilindeki duruşmadan Konya'ya dönerken Afyonkarahisar'ın Çay istikametinde iken 108 kilometre hızla gittiğim sırada esnada tarafıma bir idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bölünmüş yol tabir ettiğimiz yol. Buradaki hız limitlerini bir anda 70'e çekerek tuzaklama tabir ettiğimiz sistemle yazılan bir trafik para cezası tutanağı tebliğ edildi tarafıma. Bu tutanağa karşılık Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundum. İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti. İptal gerekçesinde de avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmaların saatinde alınması gerektiğini, duruşmaya yetişmesi gereken avukatın da hız yapabileceğini belirterek kararı iptal etti."'KARAR EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR'

Kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, "Yapılan hız da 108 kilometrelik bir hızdı. Afaki bir hız da değildi. Mahkeme tabii bu hızın düşüklüğünü de takdire binaen karar verdi. Bu karar, hukuk aleminde emsal teşkil edebilecek bir karar. Çünkü bölünmüş yollarda, kamu görevlisi olan avukatın yapmış olduğu hız tespitlerinde herhangi bir iptal yoktu bugüne kadar. Daha önceki kararlar hep emniyet şeridinin ihlali noktasındaki kararlar iptal edilmişti; ancak bölünmüş yollardaki tutanak ilk olarak kayda geçti. Ancak bütün kamu görevlileri, bu kararı emsal alarak yaptıkları hızdan dolayı cezalarının iptal edeceği anlamına gelmesin. Bu kendi özelinde değerlendirilmesi gereken, delillerinin kendi özelinde değerlendirildiği bir karardır. Dolayısıyla bu tam anlamıyla bütün kamu görevlilerinin yapmış olduğu hız ihlallerinde emsal teşkil edecek bir karar değildir. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Kendi özelinde, kendi geçerli bahaneleri olan bir karardır " diye konuştu.

?


YORUMLAR
500
Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak
Kaynak: DHA

Konya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukatın kamu görev yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: Avukatın kamu görev yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement