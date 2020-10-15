Konya'da avukata bıçaklı saldırı - Son Dakika

Konya'da avukata bıçaklı saldırı

15.10.2020 23:30

Konya'da avukata bıçaklı saldırı Konya'nın Akşehir ilçesinde bir avukat evinin bulunduğu apartmanda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Konya'da avukata bıçaklı saldırı

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir avukat evinin bulunduğu apartmanda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bulunduğu apartmana giren Avukat Asilcan Tuzcu asansöre binmek istediği sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç avukat ambulansla kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Konya'ya sevk edildi. Asilcan Tuzcu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya Barosundan açıklama

Olayın ardından Konya Barosundan da bir açıklama yapılarak olayın takipçisi olunduğu belirtildi. Konya Barosunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Baromuz avukatlarından Avukat Asilcan Tuzcu Akşehir'de kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğramıştır. Meslektaşımızın tedavi süreci Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Soruşturma ve tedavi süreci balomuzca yakından takip edilmektedir. Süreçle ilgili gelişmelere yönelik bilgilendirme baromuz tarafından yapılacaktır" denildi.

Konya'da avukata bıçaklı saldırı
Konya'da avukata bıçaklı saldırı
Konya'da avukata bıçaklı saldırı
Konya'da avukata bıçaklı saldırı

Zahit Şeyhanoğulları, Akşehir, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da avukata bıçaklı saldırı - Son Dakika

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