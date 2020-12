Konya'da avukatlar AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı - Son Dakika

Konya'da Baro Başkanı Mustafa Aladağ ve bazı avukatlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katılarak, üç kategoride en beğendikleri fotoğrafları seçti.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Aladağ, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde ise Aladağ, Özkan Bilgin'in çektiği " Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafını oyladı.

Aladağ, spor kategorisinde ise tercihini Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Anadolu Ajansı'nın oylamada sergilediği her bir fotoğrafın anlamlı ve çok başarılı olduğunu söyleyen Aladağ, "Fotoğrafları, hem içerik açısından hem de teknik açıdan muhteşem buldum. Ülkemizin tarihi arşivi olacak bu fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen basın mensuplarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Avukat Musa Doğan ise yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", haber kategorisinde, Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisindeyse Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Doğan, "Bazı fotoğraflar özellikle yaşanan gerçeklik adına anlaşılan ve anlaşılması gereken bir sürü anlam yüklü. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Avukat Ahmet Murat Koru "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek, AA muhabirinden fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Koru, haber kategorisinde tercihini Mustafa Çavuş'un çektiği, "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafından yana kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Telli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını, spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Avukat Mehmet Safa Camcı da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", spor kategorisinde ise Sefa Karacan'ın Moskova'da çektiği "Buz pateni zarafeti" fotoğraflarına oy verdi.

Avukat Cihat Tanrıkulu, haber kategorisinde, Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Juancho Torres'in " Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler" fotoğraflarını oyladı. Tanrıkulu, spor kategorisindeyse Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafı için oy kullandı.

Avukat Mücahit Tanrıkulu, haber kategorisinde, Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun " İstanbul'da koronavirüs önlemleri" fotoğraflarını, spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un, "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğrafını seçti.