Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını saman balyası makinesine kaptıran kişi, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ketenli Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Sarıçiğdem (33), çalıştığı sırada ayağını saman balyası makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin müdahalesiyle makineden kurtarılan Sarıçiğdem, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sarıçiğdem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA
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