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Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı

06.02.2022 14:50
Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını saman balyası makinesine kaptıran kişi, tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını saman balyası makinesine kaptıran kişi, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Ketenli Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Sarıçiğdem (33), çalıştığı sırada ayağını saman balyası makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle makineden kurtarılan Sarıçiğdem, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sarıçiğdem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı

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Seydişehir, Ketenli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika


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