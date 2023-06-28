Konya'da Ayakkabı Satıcısına Kimyasal Maddeli Saldırı

KONYA'da ayakkabı satışı yapan Selahattin Ökçesiz (40), iş yerinin önünü süpürdüğü sırada çarşaflı kişinin kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Vücudunda 4'üncü derece yanık oluşan Ökçesiz tedaviye alınırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi. Selahattin Ökçesiz, sabah dükkanını açtıktan sonra fırçayla iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı. Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ökçesiz'in yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi. Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI KAMERADA Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önünün süpüren Ökçesiz'in yanına gelip elindeki maddeyi atarak geri dönüp uzaklaştığı görüldü.'SALDIRGANIN ERKEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Selahattin Ökçesiz'in babası Sabri Ökçesiz saldırganın erkek olduğunu düşündüklerini belirterek, "Oğlum saat 09.00'da dükkanını açmış. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla siyah çarşaflı bir kişi saldırmış. Saldırganın kadın değil erkek olduğunu düşünüyoruz. Koşusundan, yürüyüşünden onu anladık. Peşinden koşanlar yetişememiş. Elindeki yanıcı maddeyi oğlumun üzerine atıp, kaçmış, Oğlumuzun vücudunda ve yüzünde 4'üncü derecede ciddi yanıklar var. Saldırganın yakalanıp, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.