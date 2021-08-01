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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

01.08.2021 14:26
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi, System.String[]

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alındığı, böylece gözaltı sayısının 14 olduğu bildirildi.

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alındığı, böylece gözaltı sayısının 14 olduğu bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet, Gözaltı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika


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