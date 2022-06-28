Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor - Son Dakika
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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor

28.06.2022 14:03
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Hasanköy Mahallesi'nde geçen yıl 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 10 sanığı yargılandığı davanın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Altun, önceki savunmalarını tekrarladı, cinayet için hiç kimsenin kendisini azmettirmediğini ileri sürdü.

Sanık Lütfi Keleş, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ali Keleş de olay tarihinde cezaevinde olduğunu belirterek, olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada, olay günü Altun'un kullandığı aracın kiralandığı şirketin sahibi tanık olarak dinlendi.

Tanık M.T.G, Altun'u tanımadığını ifade ederek, "Sanık Mehmet Altun'u kiralama işlemi yapmak için şirketimize geldiğinde gördüm. İki günlük araç kiraladı. Parasını da nakit olarak ödedi. Ben kendisini aradım, bir telefon görüşmesi yaptık. Sadece hız yapmaması konusunda uyardım." dedi.

Dedeoğulları ailesinin avukatları, cinayet dosyasıyla daha önce yaşanan kavgaya ilişkin dosyanın birbiriyle bağlantılı olduğunu savunarak, dosyaların birleştirilmesini, Dedeoğulları'nın evinde kurulu güvenlik kamerasının olay öncesi ve sonrası kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan, birleştirme talebinin reddini isteyerek, iddianamede müvekkilinin azmettirici olduğuna dair hiçbir somut delilin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

İddianamede, Altun hakkında "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

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Son dakika haberleri | Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi Son dakika haberleri | Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi Son dakika haberleri... Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi Son dakika haberleri... Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi
Kaynak: AA

Mehmet Altun, Ali Keleş, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yargılama sürüyor - Son Dakika
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