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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor - Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor

13.12.2021 12:24
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine yarın başlanacak.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine yarın başlanacak.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin dava, yarın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Saat 09.00'da başlayacak duruşmada tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile tutuksuz sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Dava nedeniyle adliyede güvenlik önlemlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin de önlemler alınacak.

Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Cinayet zanlısı Mehmet Altun, 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş, Veli Keleş, Ali Keleş, Ayşe Keleş ve Ali Keleş'in ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Mehmet Altun, Ali Keleş, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına yarın başlanıyor - Son Dakika
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