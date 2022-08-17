Konya'da saklandığı kuş kümesinde yakalanan cinayet zanlısı hakim karşısında - Son Dakika
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Konya'da saklandığı kuş kümesinde yakalanan cinayet zanlısı hakim karşısında

17.08.2022 17:24
Konya'da saklandığı kuş kümesinde yakalanan cinayet zanlısı hakim karşısında

Konya'da aynı evde kaldıkları dönemde ortak kullandıkları eşyalar nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eski ev arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da aynı evde kaldıkları dönemde ortak kullandıkları eşyalar nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eski ev arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf D, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kendisine söz verilen Yusuf D, "Ben Celal K. ile ev arkadaşlığı yaptığım dönemde evde bir şeyler sakladığı ve alkol sattığı için polisi çağırmıştım ancak polis bir şey bulamamıştı. Ben hapishaneye girip çıktıktan sonra kendisine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım." ifadesini kullandı.

Sanık, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:

"Celal K, benim telefon numaramı dağıtmış. Beni çok arayan oluyordu. Bu yüzden kendisine sinirlenmiştim. Olay günü de bıçakla vurdum. Psikolojik sorunlarım var, Adana'da tedavi gördüm. Bu olayı sinir kriziyle yaptım, isteyerek yapmadım."

Tanık H.Ö. de maktulün komşusu olduğunu, olay günü kapısının çaldığını, kapıyı açtığında maktulün yerde yattığını ve kendisini bıçaklayanın Yusuf D. olduğunu söylediğini anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde, 5 Mayıs'ta evinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Celal K'nin cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Yusuf D'nin (22) Sahibiata Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etmiş, belirlenen evde yapılan aramada zanlı, çatı katındaki kuş kümesinde saklanırken yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da saklandığı kuş kümesinde yakalanan cinayet zanlısı hakim karşısında - Son Dakika

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