Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi açıldı - Son Dakika

Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi açıldı

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin katkılarıyla Konyalı hayırsever vatandaşlar tarafından Başak Mahallesinde yaptırılan Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi açıldı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin katkılarıyla Konyalı hayırsever vatandaşlar tarafından Başak Mahallesinde yaptırılan Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


Konya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Güller'in yaptığı duanın ardından Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı, kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi ve cami ilk cuma namazının kılınmasıyla hizmete açılmış oldu.


Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, caminin yapılmasında büyük katkıları bulunan Aziz Mahmud Hüdai Camii Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Ali Türköz'e teşekkür belgesi takdim etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, camilerin ibadet yapma ve buluşma adına çok önemli birer merkez olduklarını belirterek, açılışı gerçekleştirilen Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin birliğin, beraberliğin sembolü olması temennisiyle Karatay'a Konya'ya ve bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi.


Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Güller, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetimi, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe teşkilatı, Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

AK Parti, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı
Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]