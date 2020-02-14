Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi ibadete açıldı

6 saat önce

Karatay Belediyesi'nin desteğiyle Konyalı hayırseverler tarafından yaptırılan Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi ibadete açıldı, System.String[]

Karatay Belediyesi'nin desteğiyle Konyalı hayırseverler tarafından yaptırılan Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Başak Mahallesi'ne yaptırılan cami dualarla açıldı.

Açılış programına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Güller, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetimi, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe teşkilatı, Karatay Belediyesi Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur İbrahim Altay, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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