Konya'da babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Konya'da babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

Konya'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

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Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Tüzün, maktul Ömer Tüzün'ün eşi Semra Tüzün ve oğlu Emre Tüzün ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Tüzün, babasıyla geçmişten beri problemli bir ilişkisi olduğunu, sürekli geçimsizlikler yaşadıklarını öne sürdü.

Daha önce de darbettiği babasıyla davalık olduğunu anlatan Tüzün, "Babam alkol alırdı, tartışma yaşardık. Olay günü de eve geldiğimde babam alkollüydü. Bana, kardeşime ve daha önce boşandığı öz anneme küfürler etmeye başladı. 'Ağzını topla.' dedim. Sonra elindeki bıçakla üzerime yürüdü. Elindeki bıçağı aldım ve salladım. Sadece korkutmak istemiştim ama boğazına denk geldi. Öldürmek istemedim. Böyle bir kastım yoktu." ifadelerini kullandı.

Semra Tüzün de eşinin hemen hemen her gün eve alkollü geldiğini savundu.

Evlerinde sürekli geçimsizlik ve huzursuzluk yaşadıklarını belirten Semra Tüzün, "Olay günü eşim yine alkollüydü ve hepimize küfürler ediyordu. İsmail ona düzgün konuşması gerektiğini söyledi. Aralarında kavga başladı. Eşim cebinden bıçağını çıkarıp, 'Ya ben seni öldüreceğim ya sen beni öldüreceksin.' dedi. Olay çok kısa sürede, saniyeler içinde gerçekleşti. Eşim, sanık İsmail'i kapıya doğru, köşeye sıkıştırdı ve ardından yere düştü. Boğazından kan geliyordu. İsmail havluyla tampon yaptı, polisi ve ambulansı çağırdı." diye konuştu.

Mahkeme heyetinin verdiği aranın ardından iddia makamı, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

Heyet, sanığa "kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik unsurlarını dikkate alan heyet, cezayı 5 yıla indirerek sanığın tahliyesine karar verdi.

Olay

Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi'nde, 20 Ocak'ta, aynı evde yaşayan İsmail Tüzün ve babası Ömer Tüzün arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, İsmail Tüzün, babasını bıçakla boğazından yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Ömer Tüzün kurtarılamamış, oğlu İsmail Tüzün tutuklanmıştı.

İsmail Tüzün, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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