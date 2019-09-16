Konya'da bağ bozumu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bağ bozumunun yapılmasından sonra pekmez kazanları kaynamaya başladı.



Seydişehir Taşağıl Mahallesi'nde bağlardan toplanan üzümler yıkandıktan sonra römorklar üzerinde çiğnenerek ilk olarak şırası çıkartılıyor.



Çıkarılan şıralar kazanlarda asırlardır devam eden beyaz toprakla mayalandıktan sonra mayalanması için bekletiliyor.

Dibine çöken tortudan ayrıştırılan şıra kazanlardan alınarak dığanlarda altı saat gibi uzun sürede yüksek ateşte kaynatılarak pekmeze dönüşüyor.



Atalarından öğrendikleri şekli ile her yıl aynı yöntemle pekmez kaynatan Taşağıl köylüler bu geleneği nesilden nesile devam ettiriyorlar.



Mahalle sakinlerinden Mustafa Tavuş (65) çocukluğundan beri aynı yöntemle her sonbahar üzümlerin hasat ederek pekmez kaynattıklarını söyledi.



Tavuş, "Mevsim şartlarına göre eylül ayının sonunda ekim ayının başlarında üzümleri hasat ederek pekmez kaynatmaya başlarız. Bağlardan hasat ettiğimiz üzümleri ilk önce yıkayıp temizleriz eskiden şıra haneler vardı üzümleri oralarda çiğneyerek şırasını çıkarırdık. Şimdi bu olaya kendi çapımızda çözüm ürettik açık havada traktör römorkunun üzerine serdiğimiz kalın naylonların üzerinde yapıyoruz." dedi.