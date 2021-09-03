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Konya'da "Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü" konuşuldu - Son Dakika

Konya'da "Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü" konuşuldu

03.09.2021 14:11
Konya'da

Karatay Belediyesi ve Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği iş birliğiyle "Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi ve Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği iş birliğiyle "Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin, Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, bağımlılık konusunda basına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Hilmi Çetin, basının en önemli rolünün toplumsal algıyı topluma tekrar yansıtmak olduğunu belirterek, "Basının yansıtmanın yanında bir de inşa etme rolü var. Toplumun bir konuyu nasıl algılayacağına dair basın ve ilişkili organlar bunu inşa edebiliyorlar. Bağımlılık konusunda bu çok önemli." dedi.

Toplumun, basında yer alan yanlış bir haber örneğiyle bağımlı bireyi dışlayabileceğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Toplum bağımlı bireyi ötekileştirebilir. Basın üzerine düşeni doğru yaparsa toplum, bağımlılığı bir hastalık olarak ele alıp bunun tedavisi için mücadele edebilir. Burada ortak dil kullanmak çok önemli. Gençlerin büyük çoğunluğu bir merakla madde denediğini paylaşıyor. Yapacağımız haberlerde, hazırlayacağımız görsel, yazılı, dijital içeriklerde ergenin merakını uyandıran onu teşvik eden bilgiler yer almamalıdır. Vereceğimiz bir haberde alkol, madde ya da sigaranın ergenin zihninde heyecan uyandıran bir yönünü vurguladığımızda dikkat edeceği tek yer burası olacaktır."

Çetin, madde bağımlısı bir bireyin bilinçsiz haldeki görsellerinin medyada yer almasına ilişkin, "Kişilerin kimlik bilgilerini ortaya çıkaran, itibarsızlaştıran haberlerden de kaçınmak gerekir." ifadesini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bağımlılığı önleyici tedbirlerin daha çok önem taşıyabileceğini belirtti.

Bu kapsamda eğitimin de önleyici tedbirlerden biri olduğuna değinen Kılca, şunları kaydetti:

"Eğitimle ilgili yapacağımız çalışmalar ve gençlerimize yapacağımız yatırımlarla bağımlılığı önleyebiliriz. Tabii ebeveynlere, ailelere burada büyük bir görev düşüyor. Onların sorumluluğu daha büyük. Öğretmenlerimize, okullarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Emniyet güçlerimiz görevlerini yerine getiriyor. Ancak biz gençlerimize zarar vermek isteyen bu işi meslek edinmiş kişilerle birlikte savaşmalıyız. Belediye olarak eğitime çok önem veriyoruz. Okullarımızda gençlerimizi spora teşvik etmek için yaptığımız faaliyetler de bu önleyici tedbirlerden biri olarak görülebilir."

Kılca, gençlerin bağımlılıktan kurtarılması için gerekli çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konya'da Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü konuşuldu

Selçuk Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Tıp Fakültesi, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Konya'da 'Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü' konuşuldu - Son Dakika


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