Konya'da "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika

Konya'da "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek açıklaması

7 saat önce

Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanlığı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konya'da

Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanlığı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Tarımsal Üretici Birlikleri ve Kooperatifleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Bahar Kalkanı Harekatı'na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Türk askerinin, İdlib'de çatışmaları önlemek için kurduğu gözlem istasyonlarında gece gündüz nöbet tuttuğunu belirten Yağız, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada İdlib'de karadan ve havadan Rus ve rejim güçlerinin ölüm yağdırması sonucu aylardan beri katliamlar yapılıyor. Son olarak Soçi Anlaşması'nı hiçe sayan rejim ordusu Rusya'ya koordinatların verilmesine rağmen askerlerimizin bulunduğu üs bölgesine hava saldırısı düzenleyebilecek kadar gözünü karartmış ve 34 Mehmetçiğimizin şehit olmasına neden olmuştur."

Bahar Kalkanı Harekatı'nı olumlu bir adım olarak gördüklerini ve sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Yağız, "Katil Esed ve destekçilerinin, Türk milletine karşı gelmesinin bedelini ödeyeceklerini biliyoruz. Şehitlerimizin kanları misli ile alınmış ve alınmaya da devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Basın toplantısına Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıfat Kavuneker, ilçelerdeki Ziraat Odaları Yönetim kurulu başkanları ile Üretici Birlikleri ve Kooperatifler Yönetim Kurulu başkanları da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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