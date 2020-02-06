Konya'da Bahçeşehir Koleji'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nin Konya'da 2020-2021 yılı eğitim döneminde faaliyete başlaması planlanan kampüsünün tanıtım toplantısı düzenlendi.

Konya'da bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 21. yüzyıl becerileri ile eğitimde sunulabilecek imkanlar üzerine konuşuldu.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, eğitimde 51 yılı geride bıraktıklarını ve bugün Konya'daki kampüs ile yüzde 95'inin Türkiye'de yer aldığı, 476'ncı eğitim kurumunun açılışını yaptıklarını söyledi.

Eğitim alanında anaokulu, yaşam boyu eğitimden doktora eğitimine kadar birçok alanda hizmet sunduklarını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Her alanda yaptığımız eğitim programlarımız var. Sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli yerlerinde de varız. Washington'da bir Amerikan üniversitemiz, Almanya Berlin'de, Batum'da, Kıbrıs'ta ve en son İngiltere Londra'da açtığımız üniversiteler var. Dünyanın sayılı, Avrupa'nın da en büyük eğitim kurumuyuz.

Dünyanın her yerinde olmak önemli ama daha da önemlisi eğitimin gücüdür. Eğitimin gücü insanlığı ve hayatı değiştirir. O zaman bu eğitimin doğru olması ve 21. yüzyıla hitap eden anlayış ve kültürde olması lazım. Yani bizim yaptığımız eğitimin, eski köye yeni adet getirmesi lazım. İcatlar yapması lazım, Yeni şeyler söylemesi lazım. Çağ değişiyor, eğitim anlayışımızın da değişmesi lazım."

Yücel, dünyada birçok sistemle birlikte eğitimin de değiştiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz hala sınıf, öğretmen, defter, kalemden kopamıyoruz. Eskiden öğretmenden başka birinden bilgiyi öğrenemezken sonrasında televizyonlar çıktı ve şimdi öğrenci isterse uzaktan eğitim ile Harvard'dan veya dünyanın çeşitli yerlerinden alabiliyor. Demek ki, öğretmenin rolü değişti. Öğretmenin değişen rolü çerçevesinde biz eğitim, öğretimimizi yapılandırmamız lazım."

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkati çeken Yücel, Türkiye'nin her bölgesine kaliteli ve iyi bir eğitimin götürülmesi ve İstanbul'daki eğitim kalitesinin Doğubayazıt'ta da aynı şekilde olması gerektiğinin altını çizdi.

Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak hayalinin ülkeyi zenginleştirmek olduğunu ve bunun eğitim ile sağlanabileceğini belirterek, "Biz bu hayalimizi Konya'daki gerek devlet ve gerekse özel okullarla birlikte gerçekleştirmek isteriz. Eğitimde sağlayacağımız daha iyi imkanlarla hizmet sunarsak bu ülkeyi daha ileriye götürebiliriz." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji eğitim kadrosu, veliler ve öğrenciler de katıldı.