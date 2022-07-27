İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, zanlıların kabloları çalmak için kullandıkları araç tespit edildi.

Kaynak: AA

Karahüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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