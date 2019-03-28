Konya'da Bal Üreticilerine Eğitim Verildi
46 dakika önce
Seydişehir ilçesinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bal üreticilerine arı sütü üretiminin yaygınlaştırılması için eğitim verilmeye başlandı.
Seydişehir
ilçesinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bal üreticilerine arı sütü üretiminin yaygınlaştırılması için eğitim verilmeye başlandı. Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında finanse edilen ve yürütücülüğünü Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün üstlendiği "Arı Sütü Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"nin teorik eğitimlerine başlandı.
Proje Koordinatörü Yüksek Mühendis Ali Özel
yapılan çalışma için şunları söyledi:
"Arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla üreticinin kalkınmasını amaçlayan Arı Sütü Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" gönüllü olarak katılan 20 üretecinin katılımıyla teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde yürütülüyor. Bu kapsamda başlayan teorik eğitimler Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenleniyor.
Üniversite akademisyenlerinin eğitimci olarak katıldığı Arı Sütü Üretim teknikleri teorik eğitimleri 15 saat süreyle devam edecek. Teorik eğitimi tamamlayan kursiyerler nisan ayının son haftasında arazide uygulamalı olarak eğitimler verilecek."
Seydişehir İlçesinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar da, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje ile arı sütünün üretiminin artırılması hedeflendiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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