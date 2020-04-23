Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi - Son Dakika

Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldiKONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00 evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
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24.04.2020 06:52:53. #1.13#
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