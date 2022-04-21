Konya'da baraj gölünde ağ denetimi - Son Dakika
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Konya'da baraj gölünde ağ denetimi

21.04.2022 11:37
Konya'da baraj gölünde ağ denetimi

Konya'da baraj gölünde iftar ve sahur vakti arasında yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen kaçak balık avı yapmak için serildiği belirlenen onlarca metre ağ ele geçirildi.

Konya'da baraj gölünde iftar ve sahur vakti arasında yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen kaçak balık avı yapmak için serildiği belirlenen onlarca metre ağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna Altınapa baraj gölünde yasak olmasına rağmen balıkçı ağlarıyla su ürünleri avı yapıldığı ihbarı üzerine Konya Tarım İl ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Baraj güvenliği ekiplerine de haber verildi. Konya-Beyşehir karayolu üzerindeki baraj gölüne botla açılan ekipler, sazlıklar arasında su yüzeyine serilmiş balıkçı ağlarının olduğunu belirledi. Ağlar toplanıp yakılarak imha edilmek üzere karaya çıkarılırken, gözlerine takılı istilacı türler dışındaki canlı balıklar tekrar yaşam alanı olan baraj gölüne bırakıldı. Yıl boyu ağla avlanmanın yasak olduğu baraj gölüne kaçak av için ağ seren kişilerin ise ekiplerin geldiğini fark edip karanlıktan da istifade ederek kaçtıkları öğrenildi. - KONYA

Konya'da baraj gölünde ağ denetimi
Konya'da baraj gölünde ağ denetimi
Konya'da baraj gölünde ağ denetimi

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, Baraj, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da baraj gölünde ağ denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da baraj gölünde ağ denetimi - Son Dakika
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