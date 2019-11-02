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Konya'da baraj gölünde denetimler

7 saat önce

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak avcılara karşı denetimler aralıksız sürüyor.

Konya'da baraj gölünde denetimler, System.String[]

Konya'da, ticari su ürünleri avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak avcılara karşı denetimler aralıksız sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'ne bağlı ekipler, Konya Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAOBDER) desteği ile Konya-Beyşehir kara yolu üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü'nde kontroller yaptı.

Karadan ve botla su yüzeyinde yapılan denetimlerde, balık avı amacıyla kaçak avcılar tarafından suya serildiği belirlenen 2 bin metre uzunluğunda sahipsiz ağ ele geçirildi.

Ağlar imha edilmek üzere toplanarak kıyıya çıkarılırken, ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık da tekrar baraj gölü sularına bırakıldı.

Kaçak avlanmaya yönelik denetimlerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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