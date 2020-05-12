Konya'da baraj gölünde kaçak avlanmaya yönelik denetimler - Son Dakika

Konya'da bulunan baraj göllerinde kaçak balık avına karşı yürütülen denetimler devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Selçuklu İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konya- Beyşehir karayolu üzerinde bulunan ve yıl boyu ticari avcılığın yasak olduğu Altınapa Barajı'nda denetimler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ve Avrasya Amatör ve Sportif Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları,Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin de destek verdiği denetimlerde, Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan Altınapa barajında ticari avcılığın önüne geçmek amacıyla denetimler icra edildi.

Denetimlerde baraj sularının yüzeyinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde çok miktarda sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi.

Baraj sularına girerek misina ağları toplayarak kıyıya çıkaran ekipler kaçak avlanmada kullanılan bu malzemelere el koydu. Balıkçı ağlarının imha edileceği öğrenildi.

Baraj gölündeki denetimlerin Selçuklu Kaymakamlığı'ndan alınan özel izinlerle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de yürütüldüğü kaydedildi.