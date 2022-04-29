Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor - Son Dakika
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Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor

29.04.2022 18:43

Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyorKONYA Konya'daki baraj gölünde yaşam sürdüren tatlı su balıkları üreme döneminde gerçekleştirilen denetimlerle korunmaya çalışılıyor.

Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor

KONYA Konya'daki baraj gölünde yaşam sürdüren tatlı su balıkları üreme döneminde gerçekleştirilen denetimlerle korunmaya çalışılıyor.

Konya-Beyşehir Karayolu üzerinde yer alan ve yıl boyu balıkçı ağlarıyla balık avının yasak olduğu Altınapa Baraj gölünde özellikle sazangillerin üreme mevsimi olması dolayısıyla yasa dışı ve kaçak avlanmaya yönelik denetim ve kontroller sıklaştırıldı. Baraj gölünde Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü barajdan sorumlu güvenlik görevlilerinin Konya Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiği iftar vakti esnasındaki denetimlerde yasak olmasına rağmen balık tutmak amacıyla tatlı sulara serilen onlarca metre sahipsiz ağ ele geçirildi. Baraj gölündeki su yüzeyinde tekneyle yapılan tarama faaliyetlerinde tespit edilen misina ağlar toplanırken, karaya çıkarılıp yakılarak imha edildi. Ağ gözlerine takılı olan canlı balıklar ise istilacı türler dışında yeniden baraj sularına bırakıldı. Sahur vaktine kadar süren denetimlerde baraj sularına ağ atmaya çalışırken, ekipleri fark eden kişilerin de yakalanmamak amacıyla ağ ve botlarını alarak dağlık alana kaçtığı öğrenildi.

Öte yandan, son 1,5 aylık süreçte yapılan denetimlerde baraj gölü sularından çıkarılarak imha edilen sahipsiz misina ağ miktarının 4 bin 400 metreye ulaştığı, kontrollerin bundan sonra da hız kesmeden süreceği belirtildi.

Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor
Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor
Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor
Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor

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Konya, Baraj, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da baraj gölündeki balıklar üreme döneminde denetimlerle korunuyor - Son Dakika


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