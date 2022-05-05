Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza - Son Dakika
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Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza

05.05.2022 10:36

Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza Konya'da baraj gölünde yasak olmasına rağmen balık avı yapmak isteyen iki kişiye toplam 5 bin 50 liralık ceza kesildi.

Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza

KONYA - Konya'da baraj gölünde yasak olmasına rağmen balık avı yapmak isteyen iki kişiye toplam 5 bin 50 liralık ceza kesildi.

Konya-Beyşehir Karayolu üzerinde bulunan yıl boyu ağlarla balık avının yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde yasa dışı su ürünleri avının önüne geçilmesine yönelik denetimler devam ediyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı baraj gölünden sorumlu güvenlik görevlilerinin Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği görevlilerinin de eşliğinde yaptığı denetim ve kontrollerde yasak olmasına rağmen sulara serili vaziyette balıkçı ağları ele geçirildi. Ekipler, barajın tekne ile girilemeyen sığ sularına boy çizmeleriyle girerek yaptığı denetimlerde 200 metre misina ağının yanısıra bir de serpme ağ tespit etti. Toplanan ağlar kıyıya çıkarılıp yakılarak imha edilirken, serpme ağları baraj sularına atarken suçüstü yakalanan 2 kişiye ise kişi başı 2 bin 525 olmak üzere toplamda 5 bin 50 liralık idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, toplanan ağlara takılan canlı balıklar ise istilacı türler dışında ait olduğu sulara yeniden bırakıldı.

Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza
Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza
Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza
Konya'da baraj sularına serpme ağ atan kaçak avcılara ceza

YORUMLAR
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Baraj, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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