Konya'da baraj ve gölde yasa dışı avlanmaya sıkı denetim - Son Dakika
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Konya'da baraj ve gölde yasa dışı avlanmaya sıkı denetim

6 saat önce

Konya il sınırları içerisinde bulunan Altınapa Baraj Gölü ve Suğla Gölü'nde yasak olmasına rağmen balık avlamak maksadıyla sulara serilen çok sayıda balıkçı ağı ele geçirildi.

Konya'da baraj ve gölde yasa dışı avlanmaya sıkı denetim, System.String[]

Konya il sınırları içerisinde bulunan Altınapa Baraj Gölü ve Suğla Gölü'nde yasak olmasına rağmen balık avlamak maksadıyla sulara serilen çok sayıda balıkçı ağı ele geçirildi.


Edinilen bilgeye göre, Beyşehir- Seydişehir Karayolu üzerinde bulunan ve yıl boyu ticari balık avcılığının ve ağla avlanmanın yasak olduğu, Altınapa Baraj Gölü'nde kaçak yollarla avlanmak üzere serilen balıkçı ağları saatlerce süren müşterek bir çalışmanın ardından tatlı sulardan toplanarak kıyıya çıkarıldı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) güvenlik görevlileri ile AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ve Konya Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği görevlileri tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen denetimlerde, Altınapa Barajı'nın güvenlik kamera görüş açıları dışında kalan, sık ağaç ve çalılık olan 11 farklı bölgede su yüzeyinde botla yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda balıkçı ağı olduğu tespit edildi. Gece boyu saatlerce süren çalışmada baraj sularına serilen sahipsiz yaklaşık 3 bin metre misina balıkçı ağı ele geçirildi. Toplanan ağlara takılı vaziyette çok sayıda karnı havyarla dolu balık ise canlı olarak yeniden baraj sularına bırakıldı. Ele geçirilen balıkçı ağlarının sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu günlerinde, polis ve jandarma kontrol noktalarının olmadığı dağ yollarını kullanarak yasa dışı avlanmak üzere Altınapa Barajı'na ulaşan kişiler tarafından serildiğinin değerlendirildiği öğrenildi.


Suğla Gölü'nde bin 400 metre misina ele geçirildi


Seydişehir ve Yalıhüyük ilçeleri sınırlarında yer alan ve üreme dönemi olması nedeniyle su ürünleri av yasağının uygulandığı Suğla Gölü'nde de Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bin 400 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağı ele geçirildi. Ağlar ekiplerce toplanarak kıyıya çıkarılırken, balık avcılığında kullanıldığı değerlendirilen sahipsiz iki filikaya da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.


Öte yandan, AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bal yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iç sularında büyük bir özveri ile tatlı su ürünlerinin sürdürülebilirliği mücadelesini veren AVRASYA Federasyonu ve bağlı derneklerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü denetim faaliyetlerine son dönemde artan bir ivme ile tam destek verdiğini belirtti. İlhan Bal, "Bu anlamlı ve çıkarsız mücadelede çeşitli imkansızlıklara rağmen bizleri yalnız bırakmayan, aldığı görev ve sorumlulukları yerine getiren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile perde arkasında isimleri hiç bilinmeyen, esamesi okunmayan, farklı destekler veren gönül birlikteliği yapmış olduğum tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, herkesin bir an evvel sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:27 Kaynak: İHA

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