Konya'da barda hesap kavgası 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da barda hesap kavgası 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da barda hesap kavgası 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Konya'da barda hesap kavgası 1 ölü, 1 yaralıKONYA'da bir barda hesap ödenmediği iddiasıyla çıkan silahlı kavgada işletme müdürü İsmail D. (39), kendisini omzundan vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabancayla öldürdü.

Konya'da barda hesap kavgası 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da bir barda hesap ödenmediği iddiasıyla çıkan silahlı kavgada işletme müdürü İsmail D. (39), kendisini omzundan vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabancayla öldürdü.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Musallla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Durna, arkadaşı Yavuz K. (33) ile gittiği barda alkol aldıktan sonra iddiaya göre hesabı ödemeden ayrılmak istedi. Bunu öğrenen işletme müdürü İsmail D., iki arkadaşa hesabı ödemelerini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Durna, yanında taşıdığı tabancayı çekip, önce havaya ateş etti, ardından da İsmail D.'yi sağ omzundan vurarak yaraladı. İsmail D., Durna'nın elindeki silaha tekme atarak yere düşürdü. Ardından iş yerine ait servis aracında bulunan tabancıyı alan İsmail D., Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtı. Ağır yaralanan Durna, iş yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede tedaviye alınan İsmail D.'nin ilk ifadesinde, "Hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak istediler. Çıkarken de küfür ettiler. Ben de hesabı ödemelerini istedim. Bana silah çektiler. Omzumdan vuruldum. Daha sonra iş yerine ait servis aracından aldığım tabancayla Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtım. Öldürmek için sıkmadım' dediği belirtildi.

İsmail D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Haber: Tolga YANIK KONYA, (DHA)-

Konya'da barda hesap kavgası 1 ölü, 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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