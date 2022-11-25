İnfial yaratan görüntülere ilişkin Konya Valiliği açıklama yaptı: Titizlikle takip ediyoruz

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Biri bu katliamı durdursun! Kürekle vurup öldürdükten sonra iple sürükleyip götürdüler

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanların telef edildiği görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak tek tek katlettiği görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülere ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı

SORUMLULAR AÇIĞA ALINDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama ise şunlar kaydedildi: "24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."