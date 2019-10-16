Son Dakika Haberleri: Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
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Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek

29 dakika önce

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destekKONYA - Konya'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı Türk bayrağı dağıtıldı.

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek

KONYA - Konya'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı Türk bayrağı dağıtıldı.

Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı civarında Konya Gazeteciler Cemiyeti ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı Türk bayrağı dağıtıldı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir yaptığı açıklamada, "Askerlerimize bir nebze olsun onların arkasında olduğumuzu, onlara hep destekçi olduğumuzu belirtmek için burada esnafımıza Türk bayrağı dağıtıyoruz. Esnafımızda bayrağımızı iş yerinin en güzel yerinde sergileyecek" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise "9 Ekim'de başlamış olan Barış Pınarı Harekatı bizim için önem arz ediyor. Ülkemizin sınır güvenliği, bununla birlikte ülkemiz ve bölge ülkelerinde terörden arınması adına terör koridorunu kaldırması için başlatılmış olan harekata biz 55 bin esnaf ve zanaatkar ve 84 meslek odası olarak sonuna kadar devletimizin almış olduğu kararın arkasındayız ve yanındayız" şeklinde konuştu.

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:43 Kaynak: İHA
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