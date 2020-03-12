Konya'da basın mensupları için söyleşi düzenlendi - Son Dakika

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Karatay Kent Konseyi iş birliğiyle, basın mensuplarının mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik "Medya'da Şiddet ve İntihar Haberlerinde Haber Dili" ile "Medya'da İnsanlık, Merhamet ve Empati" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Karatay Kent Konseyi'nde düzenlenen söyleşide "Medya'da İnsanlık, Merhamet ve Empati" ile "Medya'da Şiddet ve İntihar Haberlerinde Haber Dili" konularına değindi.

Çağın insanlarının empati yapabildiğini ancak eylemde pasif olduklarını vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:

"Herkes kapısını çalmayan mülteciyi seviyor. Onlar için üzülüyor ama onlar için bir şey yapmak akla geldiğinde yapmıyor, yapamıyor. Herkes fakire, yolda kalmışa kapısını çalmadığı müddetçe bir duygu besliyor. O yüzden empati ve merhamete daha çok ihtiyacımız var. Empati ve merhamet ile ilgili haberlere ve yayınlara çok ihtiyacımız var."

Şiddet ve intihar haberlerine de dikkati çeken Selvi, bu tür haberlerin intiharları doğrudan artırdığını bu yüzden intihar haberlerinin medyada ayrıntılı olarak verilmemesi gerektiğini söyledi.

Selvi, koronavirüs salgınının halk sağlığı sorunu olduğunun ve bununla ilgili sadece uzman kişilerin konuşması gerektiğinin de altını çizdi.



SÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Çiğdem Yılmaz da korku ve şiddetin çocukların iç aleminde ve ruh dünyasında nasıl sonuçlara neden olduğu konusunda konuştu.

Moderatörlüğünü Yayın Danışmanı Fethi Çağıl'ın yaptığı söyleşide, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, etkinliklere ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.