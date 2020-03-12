Konya'da basın mensupları için söyleşi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da basın mensupları için söyleşi düzenlendi - Son Dakika

Konya'da basın mensupları için söyleşi düzenlendi

6 saat önce

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Karatay Kent Konseyi iş birliğiyle, basın mensuplarının mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik "Medya'da Şiddet ve İntihar Haberlerinde Haber Dili" ile "Medya'da İnsanlık, Merhamet ve Empati" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Konya'da basın mensupları için söyleşi düzenlendi, System.String[]

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Karatay Kent Konseyi iş birliğiyle, basın mensuplarının mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik "Medya'da Şiddet ve İntihar Haberlerinde Haber Dili" ile "Medya'da İnsanlık, Merhamet ve Empati" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Karatay Kent Konseyi'nde düzenlenen söyleşide "Medya'da İnsanlık, Merhamet ve Empati" ile "Medya'da Şiddet ve İntihar Haberlerinde Haber Dili" konularına değindi.

Çağın insanlarının empati yapabildiğini ancak eylemde pasif olduklarını vurgulayan Selvi, şunları kaydetti:

"Herkes kapısını çalmayan mülteciyi seviyor. Onlar için üzülüyor ama onlar için bir şey yapmak akla geldiğinde yapmıyor, yapamıyor. Herkes fakire, yolda kalmışa kapısını çalmadığı müddetçe bir duygu besliyor. O yüzden empati ve merhamete daha çok ihtiyacımız var. Empati ve merhamet ile ilgili haberlere ve yayınlara çok ihtiyacımız var."

Şiddet ve intihar haberlerine de dikkati çeken Selvi, bu tür haberlerin intiharları doğrudan artırdığını bu yüzden intihar haberlerinin medyada ayrıntılı olarak verilmemesi gerektiğini söyledi.

Selvi, koronavirüs salgınının halk sağlığı sorunu olduğunun ve bununla ilgili sadece uzman kişilerin konuşması gerektiğinin de altını çizdi.


SÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Çiğdem Yılmaz da korku ve şiddetin çocukların iç aleminde ve ruh dünyasında nasıl sonuçlara neden olduğu konusunda konuştu.

Moderatörlüğünü Yayın Danışmanı Fethi Çağıl'ın yaptığı söyleşide, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, etkinliklere ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kent Konseyi, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti 81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:22 ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
23:22 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
23:22 Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
23:22 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da basın mensupları için söyleşi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]