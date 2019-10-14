Konya'da başını traktöre çarpan 5 yaşındaki çocuk öldü
1 saat önce
Konya'nın Hüyük ilçesinde başını traktöre çarpan 5 yaşındaki çocuk öldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Konya'nın Hüyük ilçesinde başını traktöre çarpan 5 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Mevlana İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Raşit Selim İdare, Akdağ Mahallesi'nde kullandığı bisikletin devrilmesi sonucu düştü.
Bu sırada babasına ait park halindeki traktöre başını çarpan İdare, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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