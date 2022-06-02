Konya'da başkasına ait kimlikle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Atatürk Caddesi'ndeki iş yerine müşteri gibi girerek tezgahtaki telefonlardan birini çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan H.B, Konya kent merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kimliğinden Almanya uyruklu olduğu belirlenen H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan detaylı incelemede, kimlik bilgilerinin başka bir Almanya vatandaşına ait olduğu tespit edilen H.B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin, sahte kimliği ücret karşılığında Hollanda'da yaşayan bir Almanya vatandaşından satın aldığı, Türkiye'ye de bu kimlikle giriş yaptığı ortaya çıktı.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının, gerçek kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Olay

Atatürk Caddesi'ndeki Ömer ve Fesih Baran kardeşlere ait iş yerine müşteri gibi girerek tezgahta bulunan telefonlardan birini çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, dün polis ekiplerince yakalanmıştı.