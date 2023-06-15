Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu - Son Dakika
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Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu

15.06.2023 18:54

Antalya'ya gitmekte olan karı-koca arasında ailevi sebeplerle başlayan tartışma, kazayla son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından araçtan burunları bile kanamadan çıkan çiftin, bir süre daha tartışmaya devam ettiği belirlenirken, tartışma jandarmanın gelmesiyle son buldu. Kaza öncesinde çiftin tartışmasının had safhaya ulaştığı, aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle kazanın gerçekleştiği belirtildi. Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, görüntü alan basın mensubunu görüntü almaması için tehdit etmekten geri kalmadılar.

Otomobil ile Konya'dan Antalya'ya gitmekte olan karı-koca arasında ailevi sebeplerle başlayan tartışma, kazayla son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından araçtan burunları bile kanamadan çıkan çiftin, bir süre daha tartışmaya devam ettiği belirlenirken, tartışma jandarmanın gelmesiyle son buldu. Diğer taraftan, kaza öncesinde çiftin tartışmasının had safhaya ulaştığı, aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu

YOL BOYUNCA TARTIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ikamet etmekte olan ve memleketleri Konya'ya gelen G. S. I. isimli kadın ve ismi öğrenilemeyen eşi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çift, Antalya'daki evlerine gelmek üzere bir yakınlarının otomobilini alarak yola çıktı. Yolda tartışmaya devam eden çift, Alanya- Manavgat D-400 Karayolu Tekandız mevkiinde kadının kullandığı aracın yoldan çıkması sonucu kaza yaptı.

Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu

HIZLA YOLUN KARŞISINA GEÇTİ

Kazayı yara almadan atlatan çift, görgü tanıklarının beyanına göre araçtan indikten sonra da tartışmaya devam etti. Eşinin yanından ayrılan kadın, yoldan geçen araçlara aldırış etmeksizin hızla yolun karşısına geçerken araçlar için tehlike oluşturdu. Çift arasındaki tartışmanın Tekandız mevkiine geldiğinde had safhaya ulaştığı, erkeğin kadının kaza yapma ihtimaliyle direksiyonu tutmak istediği, bu sırada eşinin elini ısırması sonrası el frenini çektiği ve aracın dönerek yoldan çıktığı belirtildi.

Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu

BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİLER

Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, görüntü alan basın mensubunu görüntü almaması için tehdit etmekten geri kalmadılar.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da başlayan karı koca kavgası Antalya'da trafik kazası ile son buldu - Son Dakika
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