ALIŞVERİŞ POŞETİNDEN 20 TABANCA ÇIKTI - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın takibe aldığı kaçakçılar, alışveriş poşetine koydukları tabancalarla yakalandı. Alışveriş poşetinde yapılan aramada 20 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak olarak getirdikleri silahları sattıkları ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan D.C. ve H.M.'nin Konya'dan getireceği silahları ilçede satacağı belirlendi. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı uyarınca teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüpheliler Konya'dan ruhsatsız tabancaları almalarından itibaren jandarma ekipleri tarafından adım adım takip edildi. Şüphelilerin Kasaplar Mahallesi'nde evlerine geleceği tespit eden jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Kasaplar Mahallesi'nde bulunan evlerinin yanında otomobilden ellerindeki poşetle inen şüpheliler jandarma ekipleri tarafında yakalandı.

Poşette ve otomobilde yapılan aramada 9 milimetre çapında 20 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınarak Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler D.C. ve H.M. hakkında adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.