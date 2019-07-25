Son Dakika Haberleri: Konya'da batan Endüstri Holdingin binası yıkılıyor
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Konya'da batan Endüstri Holdingin binası yıkılıyor

25 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan ve tehlike arz eden Endüstri Holding binasının yıkımı için çalışmalara başladı.

Konya'da batan Endüstri Holdingin binası yıkılıyor, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan ve tehlike arz eden Endüstri Holding binasının yıkımı için çalışmalara başladı.

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağlar Mahallesinde atıl vaziyette bulunan batık Endüstri Holding binası yıkılıyor. Konya'daki sorunlu alanlara müdahale etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, 1990'lı yıllarda faaliyet gösteren ve yıllardır kullanılmayan Endüstri Holdinge ait binanın yeteri kadar dayanıklı olmadığının ve kullanıma uygun olmadığının tespit edilmesinin ardından yıkılmasına karar verdi. Bina ve çevresinde ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından söküm çalışması başlarken, yıkım çalışmaları Kurban Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay, yine atıl vaziyette duran ve tehlike arz eden Alaaddin Caddesi'ndeki Eski 2. Ordu Komutanlığı binasının yıkımı gerçekleştirilirken; geçtiğimiz yıl da atıl durumdaki Teksas Gazinosu olarak bilinen eski bina ile Meram Tavusbaba bölgesinde opera olarak bilinen bina da kamulaştırılarak yıkılmıştı. - KONYA
Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
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