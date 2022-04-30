Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

30.04.2022 14:08
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Pandeminin etkisinde 2 yılı geride bırakan vatandaşlar, bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca kentin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. Vatandaşların alışveriş için tercih ettiği tarihi Bedesten Çarşısı'da bayram öncesi en yoğun günlerini yaşıyor.

Bu bayramın pandeminin etkisi altında kalmadığını ve vatandaşların pandemisiz bayramı özlediklerini dile getiren 20 yıllık esnaf Arif Altınok, "Bu sene işlemiz yoğun. Pandemiden de çıktık artık çok şükür. İki senedir olmayan bayram hareketliliği var elhamdülillah alışveriş yoğun. Fiyat aralıklarımız ise 50 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Çok afaki bir yükseliş şuan yok. Fiyatlar şuan için normal, kalitesine göre değişiyor. Çikolatalar 80 lira 150 arası, lokumlar ise 35 lira ile 75 lira arasında değişiyor. Bunun sebebi ise içerisindeki fındık, fıstık, Antep fıstığı gibi çeşitliliğinden kaynaklı" dedi.

Pandemiden sonra güzel bir açılış bayram sezonu olduğunu söyleyen Esnaf Mehmet Yurt ise, "Vatandaşlarda bayram hevesi, bayram telaşı var. Geçmiş bayramlarda bayramlaşamama ve ziyaret gibi gelenekleri yapamadığımız için bu bayram büyük bir hazırlık var. Vatandaşlar bu geleneklere yani eski hallerine dönmüş gibi duyarlı" şeklinde konuştu.

"Gece 2'ye kadar mesai yapıyoruz"

Tarihi çarşıda yıllardır kahve kavuran Fatih Tosun, "Elhamdülillah 11 ayın sultanı bereketi ile geldi. Ramazan ayında rabbimin hikmetiyle kimse zorda kalmaz, bereketi çok güzel çok şükür. Konyamızın adeti olan bayramlardaki kahve geleneği olan şeker, lokum, kahve ve giyim gibi alışverişler sayesinde gece saat 2'ye kadar biz mesai yapıyoruz. Ramazanın bereketi oldu çok şükür. Tek dileğim rabbim tekrarına kavuştursun. Bizim Konyalı vatandaşlar içimi rahat köpüğü bol olan kahveyi tercih ediyorlar. Ağır içimi olan kahvelerde yapıyorum müşterilerimiz nasıl isterse damak lezzetlerine göre kahvelerini kavuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişi yapan ve şeker lokum alan Hasan Aygün ise, "Çok güzel gidiyor alışveriş. Çok şükür pandemiyi de atlattık. Ramazanda orucumuzu tuttuk, bayrama yaklaştık şimdi bayrama hazırlık yapıyoruz. Çok şükür ki şekerimizi lokumumuzu alıyoruz, bayramımızı yapacağız Allah izin verirse. Bayram hazırlığı için kolonya, tatlı, şeker ve kahvemizi aldık. Köyümüze memleketimize gideceğiz. Büyükleri ziyaret edip küçükleri sevindireceğiz. Eski bayramlar yokta elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - KONYA

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu
Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

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alışveriş, Bayram, Esnaf, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


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