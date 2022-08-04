Eşini öldürüp bodruma gizledi! Cani koca "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını izlemek istemiş - Son Dakika
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Eşini öldürüp bodruma gizledi! Cani koca "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını izlemek istemiş

04.08.2022 15:48

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Bayram Süner kavga ettiği eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Evinin yakındaki iş yerine gidip "Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?" deyince ortaya çıkan olayın ardından gözaltına alınan Bayram Süner, ifadesinde eşini öldürüp cesedini bodruma sürükleyerek indirdiğini, burada da başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu itiraf etti.

Dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

Eşini öldürdükten sonra 'eşim kayboldu' diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış

'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ

Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim' diye sordu. İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Eşini öldürdükten sonra 'eşim kayboldu' diyerek çevredeki güvenlik kameralarını araştırmış

ÖLDÜRÜP BAŞINA TABANCANIN KABZASIYLA VURMUŞ

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cesedini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: DHA

İçeriçumra, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürüp bodruma gizledi! Cani koca 'eşim kayboldu' diyerek çevredeki güvenlik kameralarını izlemek istemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini öldürüp bodruma gizledi! Cani koca "eşim kayboldu" diyerek çevredeki güvenlik kameralarını izlemek istemiş - Son Dakika
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